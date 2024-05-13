Сколько дополнительных выходных дней в 2024 году после майских праздников

Россияне будут отдыхать на День России 12 июня

Ближайший дополнительный выходной у россиян будет в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Рабочий день, выпавший на 11 июня, станет сокращенным на один час.

Также нерабочим будет 4 ноября. В эту дату отмечается День народного единства. В 2024 году он выпал на понедельник, поэтому у россиян будет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. А 3 и 4 ноября объявлены официальными выходными.

Еще одна шестидневная рабочая неделя ожидается в декабре перед новогодними праздниками — с 23 по 28 декабря. Таким образом, на длинные праздничные каникулы граждане России уйдут с 29 декабря.

Полный список праздников и выходных на 2024 год, утвержденный Правительством России, доступен в нашем материале.