Сколько продлятся праздники на День Победы и когда рабочий день после 9 мая

Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня

С 9 по 12 мая жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. То есть, выходные у рабочего населения продлятся четыре дня подряд, так как в этом году День Победы выпал на четверг. Таким образом, у россиян будет четыре нерабочих дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).

Затем россияне вернутся к стандартному рабочему графику. 13 мая, в понедельник, будет первый рабочий день после праздников.

Эти длинные выходные — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступен в нашем материале.

В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.