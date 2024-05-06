Сколько рабочих дней до празднования Дня Победы 9 мая

С 9 по 12 мая жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. С понедельника, 6 мая, россияне проведут всего три рабочих дня, а 8 мая, среда, станет сокращенным рабочим днем. Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

Выходные продлятся четыре дня подряд, так как в этом году День Победы выпал на четверг. Таким образом, у россиян будет четыре нерабочих дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).

Длинные выходные в мае — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступен в нашем материале.

В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.