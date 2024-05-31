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Сегодня, 09:00

Сколько рабочих дней и когда выходные на неделе с 12 июня

На неделе с 12 июня будет три выходных дня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Москва, Красная площадь.
Фото Global Look Press
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В июне по-традиции будет отмечаться День России. Таким образом, по случаю праздника россиян ждет дополнительный выходной среди недели. Всего выходных на неделе с 10 по 16 июня будет три: 12, 15 и 16 числа.

День России принято отмечать 12 июня. В 2024-м дата выпадает на среду. Согласно статье 112 Трудового кодекса, этот день считается нерабочим праздничным, поэтому будет дополнительный выходной среди недели.

Всего в июне 30 дней будет 19 рабочих дней. Из-за Дня России у граждан страны добавится еще один выходной. 11 июня будет предпраздничный день.

12 июня 1990 года была принята Декларация о суверенитете РСФСР. А уже через год день был объявлен нерабочим.

Производственный календарь на весь год можно посмотреть в нашем материале. Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России.

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