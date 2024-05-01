Сколько рабочих дней между майскими праздниками в 2024 году

Россияне в 2024 году будут отдыхать на День Победы с 9 по 12 мая

В 2024 году россияне в связи с Праздником Весны и Труда отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Следующие длинные майские праздники в честь Дня Победы запланированы в период с 9 по 12 мая. Таким образом, рабочими днями между праздниками станут 2, 3, 6 и 7 мая. Суббота и воскресенье, 4 и 5 мая будут выходными. Также среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.

Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

В мае 2024-го всего — 31 день, из которых 20 рабочих и 11 нерабочих дней, включая майские праздники и выходные, выпадающие на субботу и воскресенье.