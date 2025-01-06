Сколько рабочих дней на этой неделе: какого числа заканчиваются праздники и когда выходные

Согласно постановлению о новогодних праздниках в начале 2025 года, которое было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на неделе с 6 по 12 января будет два рабочих дня: 9 и 10 января, после чего последуют традиционные выходные — суббота и воскресенье.

Длинные праздничные выходные в связи с Новым годом и Рождеством закончатся в среду, 8 января. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января — на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря.

В январе 2025 года 31 календарный день, из которых 17 рабочих и 14 выходных дней.