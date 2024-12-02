Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:00

Сколько рабочих дней в декабре 2024 до новогодних праздников

Новогодние праздники 2025: сколько рабочих дней в декабре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ArtMarie, iStock
Telegram Дзен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новогодних праздниках. В декабре — 31 календарный день. Для людей, работающих по схеме «пять на два», будет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом году россиян ждут длинные новогодние каникулы — 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продолжатся до среды, 8 января. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя — с понедельника, 23 декабря по субботу, 28 декабря.

Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, будут перенесены на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

Читайте также
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Сегодня
Вчера
Неделя