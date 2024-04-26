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Сколько рабочих дней в майские праздники 2024

Утвержден производственный календарь 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
9 мая.
Фото Global Look Press
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В 2024 году традиционные выходные на майские праздники будут разделены на две части по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.

Рабочая неделя с 22 по 28 апреля объявлена шестидневной, так как выходной субботний день, 27 апреля, был перенесен на понедельник, 29 апреля.

Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

Таким образом, в мае этого года 31 день, из которых 20 рабочих и 11 нерабочих дней, включая майские праздники и выходные субботу, воскресенье.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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