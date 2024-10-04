Сколько рабочих дней в последнюю неделю октября 2024: перенос выходного и праздник 4 ноября

В конце октября 2024 года жителей России ждет шестидневная рабочая неделя — с 28 октября (понедельник) по 2 ноября (суббота). После будут два выходных из-за празднования Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Этот день считается официальным праздником, поэтому является нерабочим. Таким образом, выходными в начале ноября будут воскресенье и понедельник (3 и 4 ноября). Суббота, 2 ноября станет сокращенным рабочим днем.

В Минтруда рассказали, что выходной с субботы, 2 ноября, будет перенесен на вторник, 30 апреля. За счет этого у россиян будут непрерывные выходные в связи с Днем Весны и Труда (с 28 апреля по 1 мая).

День народного единства учрежден в честь народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 1612 года.