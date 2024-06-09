Сколько рабочих и выходных дней на неделе с Днем России 12 июня

В июне 2024 года россияне будут отдыхать на один день больше. К традиционным выходным добавится нерабочий день в связи с официальным государственным праздником — Днем России, который отмечается 12 июня. В этом году он выпал на среду. Вторник, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем. Четверг, 13 июня — рабочий день.

Таким образом, в июне из 30 календарных дней будет 11 выходных и 19 рабочих.

День России ежегодно отмечается 12 июня. Такое название праздник обрел в 2002-м. Ранее он именовался, как День принятия декларации о государственном суверенитете России. А впервые начал отмечаться 12 июня 1990 года, когда был принят документ, по которому устанавливалось «верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР».