Сколько выходных дней будет на майские праздники в 2025 году

Минтруда РФ подготовил проект с предложением по плану праздничных и выходных дней на 2025 год. В следующем году майские праздники разделят на две части по четыре выходных дня. В связи с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая, россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая. Затем будут три рабочих дня: с 5 по 7 мая. В честь Дня победы, который празднуется 9 мая, запланированы праздничные выходные в период с 8 по 11 мая.

Производственный календарь на 2025 год. Фото Минтруд России

В общей сложности в 2025 году (с учетом новогодних каникул, которые включают 29, 30 и 31 декабря 2024-го) в России будет 121 день выходных. Общественное обсуждение предложения Минтруда РФ завершится 8 августа.