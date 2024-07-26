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Сегодня, 19:00

Сколько выходных дней будет на майские праздники в 2025 году

Минтруда РФ подготовил проект по производственному календарю на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
День Победы.
Фото Global Look Press
Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд России
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Минтруда РФ подготовил проект с предложением по плану праздничных и выходных дней на 2025 год. В следующем году майские праздники разделят на две части по четыре выходных дня. В связи с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая, россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая. Затем будут три рабочих дня: с 5 по 7 мая. В честь Дня победы, который празднуется 9 мая, запланированы праздничные выходные в период с 8 по 11 мая.

Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд России

В общей сложности в 2025 году (с учетом новогодних каникул, которые включают 29, 30 и 31 декабря 2024-го) в России будет 121 день выходных. Общественное обсуждение предложения Минтруда РФ завершится 8 августа.

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Сколько выходных дней будет в России на новогодние праздники 2024/2025