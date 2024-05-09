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Сегодня, 18:30

Сколько выходных и рабочих дней в мае 2024: все праздники и когда на работу

В 2024 году традиционные выходные на майские праздники были разделены на две части по четыре дня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
В 2024 году с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в России граждане отдыхают в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Фото Global Look Press
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В 2024 году с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в России граждане отдыхают в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

В 2024 году традиционные выходные на майские праздники были разделены на две части по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Среда, 8 мая, стал сокращенным рабочим днем.

Таким образом, в мае этого года 31 день, из которых 20 рабочих и 11 нерабочих дней, включая майские праздники и выходные субботу, воскресенье.

Производственный календарь на весь год можно посмотреть в нашем материале. Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России.

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