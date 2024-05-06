Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 07:00

Сколько выходных в праздник Дня Победы 9 мая в 2024 году

Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 9 по 12 мая включительно.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Жители России будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 9 по 12 мая включительно. Выходные у рабочего населения продлятся четыре дня подряд, так как в этом году День Победы выпал на четверг. Таким образом, у россиян будет четыре нерабочих дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). Затем россияне вернутся к стандартному рабочему графику.

Эти длинные выходные — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России. Следующий праздник по производственному календарю — среда 12 июня, День России. Затем россияне будут отдыхать в понедельник 4 ноября, на День народного единства. При этом суббота 2 ноября будет рабочей.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года в актуальной версии доступен в нашем материале.

В государственные праздники работают сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре.

1
0
Читайте также
Янсен рассказал, по какой причине не возглавил «Спартак»
Полуфиналы «Евровидения» пройдут 7 и 9 мая в 22:00 мск
ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сколько продлятся праздники на День Победы и когда рабочий день после 9 мая