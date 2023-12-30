Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

Заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщается на сайте Первого канала.

«В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ. Вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки», и еще многие другие популярные передачи, такие как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце», — сказано в сообщении.

Также Зименкова занималась преподавательской деятельностью. Она учила студентов в Японии русскому языку, в Москве передавала начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре.