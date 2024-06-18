Скончалась французская актриса Анук Эме

Французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 92 лет. Об этом в соцсетях сообщила ее дочь Мануэль Папатакис.

Причина смерти Эме пока не разглашается. Известно, что она скончалась у себя дома в Париже.

Француженка дебютировала в кино в 1947 году в фильме «Дом у моря» — на тот момент ей было 14 лет. Среди наиболее известных кинокартин с участием Эме — «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Лола», «Мужчина и женщина», «Прыжок в пустоту».

Эме является обладательницей премий «Золотой глобус» и «BAFTA», приза Каннского кинофестиваля, а также номинанткой на премию «Оскар».