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Сегодня, 21:29

Скончался американский режиссер Дэвид Линч

Алина Савинова
Дэвид Линч.
Фото Getty Images
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Американский режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет, сообщила семья кинематографиста в своих соцсетях.

Летом 2024 года американец заявил, что у него диагностировали эмфизему легких.

«Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил: «Смотрите на пончик, а не на дырку», — написала семья режиссера.

Линч родился в небольшом городе Мизула, штат Монтана. В 1966 году он реализовал свой первый короткометражный анимационный фильм «Шестеро заболевают», а уже через год снял короткометражный фильм «Алфавит». Линч работал над такими проектами, как «Твин Пикс», «Синий бархат», «Человек-слон» и многими другими.

Дэвид Линч. Биография Дэвида Линча: карьера режиссера «Твин Пикса», болезнь и смерть

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Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
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