Следственная проверка показала, что Тимма покончил с собой

По результатам следственной проверки стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма, не был жертвой преступления, остальные версии были исключены.

«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.