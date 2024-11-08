Следствие попросило арестовать спортивного комментатора Рабаданова на два месяца

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Следствие просит арестовать дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца, сообщает РИА «Новости»
В Ленинском районном суде Махачкалы следователь ходатайствовал избрать меру пресечения до 7 января 2025 года. Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».
Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.