Смирнов назвал большой честью присвоение президентом звания Героя труда

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал присвоение ему президентом страны звания Героя труда.

«Для меня это большая честь, я очень взволнован таким решением. Благодарен президенту за оценку моего труда, за то, что принято такое решение. Постараюсь по мере сил и возможностей и в дальнейшем оправдывать доверие и быть полезным нашему общему делу», — приводит ТАСС слова Смирнова.

Владимир Путин присвоил звание Героя труда Смирнову за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения.

Смирнов возглавлял ОКР с 1992 по 2001 год. Также на протяжении 44 лет он был членом МОК.