Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:14

Смирнов назвал большой честью присвоение президентом звания Героя труда

Алина Савинова
Telegram Дзен

Почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал присвоение ему президентом страны звания Героя труда.

«Для меня это большая честь, я очень взволнован таким решением. Благодарен президенту за оценку моего труда, за то, что принято такое решение. Постараюсь по мере сил и возможностей и в дальнейшем оправдывать доверие и быть полезным нашему общему делу», — приводит ТАСС слова Смирнова.

Владимир Путин присвоил звание Героя труда Смирнову за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения.

Смирнов возглавлял ОКР с 1992 по 2001 год. Также на протяжении 44 лет он был членом МОК.

Источник: ТАСС
Виталий Смирнов
ОКР
Читайте также
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя