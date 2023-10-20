Сорокин — об Играх дружбы: «Надо поддержать наших ребят, которые, возможно, не смогут поехать на Олимпиаду»

Глава организационного комитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, зачем созданы Игры Дружбы.

— Зачем Игры Дружбы? Ответ простой — он был дан и во время вчерашнего пленарного заседания, и сегодня об этом говорилось. Все, что происходит сейчас, не парализовало наш спорт, а, наоборот, укрепило наши организаторские способности. Именно поэтому мы делаем Игры Будущего.

Это мультиспортивный коммерческий турнир. Москва и Екатеринбург — два города, которые известны своими спортивными традициями и инфраструктурой. Список дисциплин еще не закрыт, он будет дополняться. Игры Дружбы настолько недискриминационны, что мы не станем делать акцент на олимпийских или неолимпийских видах спорта, а будем в равной степени уделять всем внимание. Кто участвует? Мы ориентируемся на спорт высших достижений. Это спорт лучших спортсменов. Нам надо поддержать наших ребят, которые, возможно, не смогут поехать на Олимпийские игры.

Мы стремимся привлечь элитных спортсменов из всех федераций. Медали будут из чистого золота. За участие в соревнованиях будет даваться 4 миллиона рублей. Проживание и питание бесплатное для гостей турнира. Мы надеемся, что сможем организовать турнир на таком уровне, что положим начало традиции и Игры Дружбы станут проводиться каждые два года, чередуясь на летний и зимний периоды, — заявил Сорокин.

Игры Будущего — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал», то есть объединяет физическую культуру и киберспорт. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года в Казани. В них примут участие порядка 2000 участников.