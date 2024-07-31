Сегодня, 18:30
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2024 года.
«Спорт-Экспресс» занимает второе место по итогам трех месяцев этого года — с 1 апреля по 30 июня. «СЭ» располагался на той же позиции и по итогам первого квартала.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 93 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Топ-5 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли — II квартал 2024 года
|
СМИ
|
ИЦ
|
1. Матч ТВ
|
9 735,13
|
2. Спорт-Экспресс
|
7 899,27
|
3. Championat.com
|
7 119,24
|
4. Bookmaker-ratings.ru
|
5 820,09
|
5. Metaratings.ru
|
3 427,57