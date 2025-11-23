Видео
Сегодня, 14:00

«Спорт-Экспресс» вошел в число номинантов IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта

Церемония вручении IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта пройдет в Москве 26 ноября.

Торжественное мероприятие соберет на одной площадке лидеров, экспертов и энтузиастов, которые вносят ключевой вклад в развитие спортивной отрасли в России. Среди гостей премии — двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Хоркина, олимпийский чемпион Никита Нагорный, президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев, президент FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев, руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, а также известные спортсмены, ведущие журналисты, руководители федераций, представители топ-компаний и организаторы спортивных мероприятий.

Премия, организованная Ассоциацией развития корпоративного спорта, — это профессиональный конкурс, направленный на определение лучших практик
и инновационных подходов развития человеческого капитала через спортивные корпоративные проекты. В фокусе премии — компании, для которых спорт является не просто частью корпоративной культуры, а эффективным инструментом стимулирования командного духа, здорового образа жизни и повышения работоспособности сотрудников.

«Кубок года «Спорт-Экспресс» вошел в шорт-лист в номинации «Корпоративное спортивное событие года», которая присуждается за лучшую организацию и проведение масштабного спортивного мероприятия по корпоративному спорту.

В этом году победителей определят в 23 номинациях, охватывающих весь спектр корпоративного спортивного движения — от внутренних спортивных инициатив в компаниях до сервисов и проектов, развивающих корпоративный спорт на внешнем рынке. В четвертом сезоне номинации конкурса разделены на две категории — для тех, кто реализует корпоративные спортивные проекты внутри своей компании, и для тех, кто предоставляет услуги в сфере корпоративного спорта.

«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
