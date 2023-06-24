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Сегодня, 18:01

Спортивные федерации смогут запрашивать данные о делающих ставки спортсменах

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому спортивные федерации для борьбы с подкупными матчами и манипулированием соревнованиями будут иметь доступ к данным о ставках в букмекерских конторах, которые делали тренеры, игроки, агенты и судьи, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля.

Данный закон расширяет права общероссийских, региональных, местных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований.

Им предоставят возможность получать необходимые сведения от единого регулятора азартных игр. При этом общероссийские федерации смогут в письменной форме запрашивать и получать сведения о лицах, которым запрещено делать ставки, напрямую у единого регулятора азартных игр, а остальные — через общероссийские федерации.

Источник: ТАСС
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