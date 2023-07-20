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Сегодня, 00:00

Спорт: какие турниры перестали показывать в России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Телекамера на матче бундеслиги.
Фото Global Look Press
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После событий в феврале 2022 года часть зарубежных спортивных компаний прекратила сотрудничество с Россией. Некоторые крупные турниры отозвали или не продлили лицензии на показ соревнований в РФ.

Список основных турниров, которые легально не показывают в России

  • АПЛ, Англия (футбол)
  • Лига 1, Франция (футбол)
  • MLS, чемпионат Португалии, Шотландии (футбол)
  • НХЛ
  • НБА
  • «Формула-1»
  • турниры ATP, WTA, «Большого шлема», Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг (теннис)
  • Bellator
  • «Тур де Франс» (велоспорт)

Основные соревнования, которые показывают в России

Холдинг «Матч»

  • Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА (футбол)
  • серия А, Италия (футбол)
  • бундеслига, Германия (футбол)
  • чемпионат Бразилии (футбол)
  • Кубок Либертадорес (футбол)
  • чемпионат мира по футболу
  • чемпионат мира по хоккею
  • UFC

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  • ла лига, Испания (футбол)
  • Евро 2024, квалификация (футбол)
  • Лига наций УЕФА (футбол)
  • Кубок Италии, Кубок Нидерландов (футбол)
  • чемпионат Аргентины, Сербии (футбол)
  • Евролига (баскетбол)
  • Кубок мира (биатлон)
  • чемпионат мира, чемпионат Европы и Гран-при (фигурное катание)

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Биатлон
Футбол
НБА
НХЛ
Формула-1
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