Спорт: какие турниры перестали показывать в России

После событий в феврале 2022 года часть зарубежных спортивных компаний прекратила сотрудничество с Россией. Некоторые крупные турниры отозвали или не продлили лицензии на показ соревнований в РФ.
Список основных турниров, которые легально не показывают в России
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АПЛ, Англия (футбол)
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Лига 1, Франция (футбол)
- MLS, чемпионат Португалии, Шотландии (футбол)
- НХЛ
- НБА
- «Формула-1»
- турниры ATP, WTA, «Большого шлема», Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг (теннис)
- Bellator
- «Тур де Франс» (велоспорт)
Основные соревнования, которые показывают в России
Холдинг «Матч»
- Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА (футбол)
- серия А, Италия (футбол)
- бундеслига, Германия (футбол)
- чемпионат Бразилии (футбол)
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Кубок Либертадорес (футбол)
- чемпионат мира по футболу
- чемпионат мира по хоккею
- UFC
Онлайн-платформа Окко спорт
- ла лига, Испания (футбол)
- Евро 2024, квалификация (футбол)
- Лига наций УЕФА (футбол)
- Кубок Италии, Кубок Нидерландов (футбол)
- чемпионат Аргентины, Сербии (футбол)
- Евролига (баскетбол)
- Кубок мира (биатлон)
- чемпионат мира, чемпионат Европы и Гран-при (фигурное катание)