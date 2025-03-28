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28 марта, 17:28

Спортивный комментатор Шмурнов* признан иноагентом

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Александр Шмурнов* включен в реестр иностранных агентов, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Министерство юстиции Российской Федерации.

«А. И. Шмурнов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине.

Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в заявлении.

58-летний журналист ранее работал на телеканалах «НТВ+» и «Матч ТВ», с 2011 по 2014 год был главным редактором «Чемпионата». В марте 2022-го он покинул Россию.

Источник: РИА
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