Иоланда Чен: «Я была шокирована, что Загитову не подготовили к прошлому сезону «Ледникового периода»

Спортивный комментатор Иоланда Чен рассказала, что фигуристок, которые станут ведущими шоу «Ледниковый период» должны готовить к этому. Два года подряд ведущей программы была Алина Загитова.

«Я была шокирована тем, как Загитову не подготовили к началу «Ледникового периода» в прошлом сезоне. Мы испытывали неловкость за нее. Сейчас я вижу явный прогресс. Да, пока это не профессионал, а на уровне любительства. Иногда в этом можно увидеть милоту и приятное зрелище. Леша профессионал в этом деле. Насчет Ани Щербаковой: судя по ее интервью, она вполне может участвовать в процессе.

Единственное, я бы организаторов шоу попросила девочек подготовить: дать им скороговорочки, больше текста читать, чтобы не волновались, чувствовали себя уверенно, не забывали слова. Тогда не будет никаких проблем!» - цитирует Чен Sport24.

5 сентября стало известно, что Анна Щербакова и Загитова станут ведущими шоу «Ледниковый период» на Первом канале.