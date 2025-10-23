Видео
23 октября, 01:40

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Компании владеют футбольным «Спартаком» и хоккейным ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
«Лукойл Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министерство финансов США включило в новый санкционный список нефтегазовые компании «Лукойл» и «Роснефть», сообщает ТАСС.

«Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена». «Роснефть» осуществляет спонсорскую поддержку хоккейного клуба ЦСКА.

Введение санкций против «Лукойла» может создать потенциальные сложности для трансферной деятельности «Спартака».

Под ограничения также попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. Всего в списке 34 такие компании.

Источник: ТАСС
