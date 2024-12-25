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Сегодня, 17:00

Стал известен график работы общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь и праздники

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике работы общественного транспорта в городе в новогоднюю ночь и праздники.

В Telegram-канале Собянина сообщается, что в новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным, а работа МЦД будет продлена до 3 часов ночи.

Осуществлять перевозку пассажиров в новогоднюю ночь будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов.

Сообщается, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30.

Также в новогодние праздничные дни парковки на столичных улицах будут бесплатными ((кроме парковок со шлагбаумом).

Источник: https://t.me/mos_sobyanin/13568
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Сергей Собянин
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