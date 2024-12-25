Стал известен график работы общественного транспорта Москвы в новогоднюю ночь и праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике работы общественного транспорта в городе в новогоднюю ночь и праздники.

В Telegram-канале Собянина сообщается, что в новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным, а работа МЦД будет продлена до 3 часов ночи.

Осуществлять перевозку пассажиров в новогоднюю ночь будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов.

Сообщается, что на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30.

Также в новогодние праздничные дни парковки на столичных улицах будут бесплатными ((кроме парковок со шлагбаумом).