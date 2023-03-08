Стали известны подробности нового шоу «Русский вызов» с участием Загитовой, Медведевой, Щербаковой и Валиевой

Стали известны подробности нового шоу «Русский вызов».

Как сообщает KP.ru, в нем примут участие 10 олимпийских чемпионов и чемпионом мира. Среди них: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Камила Валиева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Каждый участник выступит с номером продолжительностью до 3 минут, поставленным специально для турнира.

Призовой фонд — 5 миллионов евро за победу. 3 миллиона за второе место и 1 миллион — за третье.