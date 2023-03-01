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Сегодня, 14:39

Стало известно, какие разрешения и запреты начнут действовать весной

Алина Савинова
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Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов Ольга Лакустова рассказала, какие нормы нужно соблюдать дачникам с весны этого года.

«Жарить шашлыки в мангалах можно на расстоянии пяти метров от строений. Эти нововведения порадуют владельцев небольших участков. Им действительно тяжело было соблюдать старые нормы, которые были разработаны без учета реальной площади дач. Не стоит забывать о правилах безопасности. Не разводите костры прямо на земле, тем более на траве. Обязательно должна быть выкопана яма в земле. Либо делайте это в специальной бочке или на мангале. Не забывайте про защитную зону. Всегда следите за огнем и держите поблизости емкость с водой, чтобы в случае непредвиденной ситуации быстро погасить огонь», — приводит «Life.ru» слова Лакустовой.

Также стало известно, кому повысят социальные выплаты. С 1 марта жителям новых регионов начнут перечислять пенсии, пособия и льготы по российским законам. Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в отделение Социального фонда России по месту жительства. Также потребуется предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж.

Источник: https://life.ru/p/1561888
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