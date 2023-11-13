Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни

Ахмат Кадыров, старший сын Рамзана Кадырова, назначен первым заместителем министра спорта Чечни.

Об этом сообщил председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, который поздравил Кадырова в соцсетях.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем Telegram-канале.

8 ноября Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет. В прошлом году его назначили региональным председателем Российского движения детей и молодежи.