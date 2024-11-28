Стартовал пятый сезон конкурса «Ты в игре»

Стартовал юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом объявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев перед стартом матча регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА. Также Дегтярев вместе с президентом лиги Алексеем Морозовым провели символическое вбрасывание.

По правилам конкурса участвовать в нем могут спортивные инициативы любого формата и масштаба с количеством участников от пяти человек. Автор лучшего проекта получит миллион рублей, победители основных номинаций — 300 тысяч рублей и поездку в Москву на церемонию награждения.

Проект «Ты в игре» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Итоги пятого сезона будут подведены в июне 2025 года.