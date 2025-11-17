Пьеха оценил двойника Холанна: «Не знал, кто такой Эрлинг, зато увидел эту девушку»

17 ноября, 16:03
Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил схожесть российского блогера Александры Катрич с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.
«Я даже не знал, кто такой Холанн. Мне просто попалась эта девушка с ее парнем, как они угорают, что им пишут огромное количество комментариев по этому поводу. Посмотрел ее страницу и поржал! Вообще не знал, кто такой Холанн, зато увидел эту девушку. Не кажется, что она сильно похожа на норвежца! Просто смешно, что все приперлись и устроили такой лютый флешмоб у нее. Но она даже сегодня попадалась мне, ха-ха», — сказал Пьеха «СЭ».
Ранее Катрич заявила «СЭ», что Пьеха стал самым популярным человеком, обратившим на нее внимание.
Sergey Sparker
Я даже не знал, кто такой Стас Пьеха! Посмотрел статейкуу и поржал! Вообще не знал, кто такой Пьеха, зато увидел эту девушку - Микеле...
17.11.2025
alexb2025personal
Ну он тоже внешне чем-то Холанн
17.11.2025
Олег
Я даже не знал, кто такой Холанн // Ну и на хрена тогда он здесь, в спортивном (якобы) издании?
17.11.2025
bask
Эдита-прекратите)))
17.11.2025
Millwall82
новости спорта которые мы заслужили. У Пьех чёс по городам и весям закончился? Нужно больше упоминаний в СМИ?
17.11.2025
RobertH
Можно не интересоваться футболом, но имя Холаннда звучит отовсюду и часто. Искуственно распиаренный внук популярной советской певицы и тут решил выпендриться. И кто тут тупит, - внук, или СЭ? Девушка не может быть не сильно похожей на норвежца в мире здоровых лдей. Они может быть не похожа на норвежку...
17.11.2025
Фирсыч
"Темнота, деревня, лапоть....тундра!"
17.11.2025
оппонент
Шуточки этого певца неотъемлемая часть его интеллекта.
17.11.2025
За спорт!
Да иди ты, не шибко и похожа.
17.11.2025