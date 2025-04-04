Стив Балмер признан самым богатым из владельцев спортивных клубов в мире

Бывший генеральный директор Microsoft и владелец «Клипперс» Стив Балмер занял первое место в рейтинге самых богатых владельцев спортивных клубов в мире по версии Forbes.

По информации источника, состояние американского бизнесмена составляет 118 миллиардов долларов. На втором месте расположился владелец «Денвер Бронкос» Роб Уолтон с обшим состоянием в 110 миллиардов долларов. Тройку замкнул Мириам Адельсон с состоянием в 32,1 миллиарда долларов, ему принадлежит баскетбольный «Даллас Маверикс».

Российские бизнесмены в рейтинге не были представлены.