Стоматолог рассказала, что кариес является самым распространенным заболеванием

Главный врач и стоматолог Марина Колесниченко заявил, что кариес является самым распространенным заболеванием, это инфекционный недуг, которым можно заразиться.

«Часто спрашивают, можно ли заразиться кариесом через поцелуй? Да, можно, потому что, когда происходит поцелуй, происходит также обмен микрофлорой полости рта. Если в ней достаточно большое количество стрептококков, то, соответственно, другой человек тоже получит эту порцию стрептококков», — рассказала Колесниченко Life.ru.

Кариес — это инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококками. Бактерии изменяют микробиоценоз полости рта в негативную сторону, подавляя полезные бактерии. Так, если кариес появился на одном зубе, то в дальнейшем возникнет и на других, поэтому его необходимо срочно лечить.