29 октября, 16:42

Сторона Касаткина обсудит с баскетболистом вопрос экстрадиции в США

Микеле Антонов
Корреспондент

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, Адриен Биллемаз, в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение одобрить экстрадицию клиента в США.

Ранее в среду соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа.

«Следственная палата вынесла решение по делу Даниила Касаткина. Она вынесла решение в пользу его экстрадиции. Это означает, что по истечении десятидневного срока, отведенного господину Касаткину для возможной подачи апелляции, дело будет передано министру юстиции и премьер-министру Франции для вынесения решения об экстрадиции Даниила Касаткина в США.

После решения этого вопроса разбирательство будет передано американской системе правосудия.

У господина Касаткина нет конкретных комментариев. В любом случае нам придется встретиться с ним, чтобы обсудить, готов ли он представить отчет, и, прежде всего, оценить наши возможности в свете вынесенного решения, чтобы определить, поддерживает ли он это или нет», — сказал Биллемаз.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Баскетболист находится под стражей с 23 июня.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

