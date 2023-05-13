Строительство арены в Перми планируется начать летом 2023 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что строительство многофункциональной спортивной арены вместимостью 10,5 тысяч зрителей планируется начать летом 2023 года.

«Были проведены все необходимые организационные мероприятия, работы по подготовке строительной площадки, подписано концессионное соглашение. Насколько мне известно, концессионер завершает процедуры привлечения финансирования и выбора подрядной организации. Я ставлю задачу, чтобы летом строительные работы начались. Потому что стройка очень большая, проект глобальный — в Пермском крае нет таких сооружений ни по масштабу, ни по применяемым технологиям», — приводит слова Махонина ТАСС.

Арену планируется построить до 2026 года. Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 19,5 миллиардов рублей.

Проект строительства арены на 10,5 тысяч мест в Перми реализуется в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия города в 2023 году.