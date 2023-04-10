СТС назвал победителя шоу «Суперниндзя»

На СТС состоялся финал масштабного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Главный приз — 5 миллионов рублей - и звание «Суперниндзя» получил серебряный призер чемпионата мира по гонкам с препятствиями Юрий Прокудин. 18-летний студент из Реутова оставил позади 174 участника, мечтавших покорить самую сложную полосу препятствий в мире.

«О победе в таком проекте я мечтал пять лет – столько лет занимаюсь этим видом спорта, – приводит слова Прокудина пресс-служба СТС. – Для меня это значит многое, ведь год назад в «Русском ниндзя» у меня было обидное падение, что только мотивировало тренироваться еще больше. И в шоу «Суперниндзя» я уже шел с настроем победить».

Прокудин – один из сильнейших спортсменов страны в дисциплине «ниндзя», член сборной России по гонкам с препятствиями. В прошлом году он стал лучшим в стране на чемпионате по гонкам с препятствиями, а после взял серебро на чемпионате мира.

5 миллионов рублей студент из Реутова потратит на покупку жилья, путешествия и развитие направления «ниндзя»: Юрий вместе с отцом и братьями проводит детские соревнования.

На пути к победе Прокудина и других атлетов в первом сезоне поддерживали ведущие: видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и актриса и певица Валерия Астапова.

Съемки проходили в Минеральных Водах, куда приехали атлеты из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска, Самары, Сочи, Челябинска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Москвы, Уфы, Ставрополя и других городов. Полосу препятствий покоряли олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и другие.