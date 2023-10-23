Суд арестовал бойца поп-ММА Ильяса Якубова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма

Чертановский суд Москвы заключил под стражу бойца поп-ММА Ильяса Якубова, сообщают «Известия».

Спортсмен арестован на 1 месяц и 19 суток — до 11 декабря.

«Чертановским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводят «Известия» заявление суда.

Якубова задержали 22 октября. Бойцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В октябре спортсмен опубликовал в соцсетях видео с цитатами террориста Шамиля Басаева. Позднее он удалил этот ролик со своей страницы.

Якубову может грозить семь лет заключения.