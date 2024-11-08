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Сегодня, 15:43

Суд арестовал спортивного комментатора Рабаданова на два месяца

Сергей Разин
корреспондент
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Ленинский суд Махачкалы арестовал дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца, сообщает РИА «Новости».

Ранее об аресте до 7 января 2025 года ходатайствовал следователь по делу комментатора. Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Рамазан Рабаданов. «Подошли и засунули в куртку гранату». Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору на улице «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.

Источник: РИА Новости

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