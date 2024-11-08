Суд арестовал спортивного комментатора Рабаданова на два месяца

Ленинский суд Махачкалы арестовал дагестанского блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца, сообщает РИА «Новости».

Ранее об аресте до 7 января 2025 года ходатайствовал следователь по делу комментатора. Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору на улице «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.