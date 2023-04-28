Суд оправдал предпринимателя Куюмджи по делу об убийстве хоккеиста Дидура в Москве

Таганский суд Москвы оправдал предпринимателя Армена Куюмджи по обвинению в убийстве хоккеиста студенческой лиги Романа Дидура, сообщает РИА «Новости».

24 апреля в центре Москвы произошла потасовка, в ходе которой Дидуре был нанесен удар ножом в область груди.

«Суд приговорил Куюмджи Армена Юрьевича оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», — заявили в пресс-службе суда.

Сообщается, что после этого подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.