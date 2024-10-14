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Суд оставил под стражей бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Сергей Разин
корреспондент
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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в участии в перестрелке у офиса Wildberries бойца ММА Умара Чичаева, сообщает ТАСС.

В конце сентября Чичаев обжаловал арест, однако суд отклонил апелляционную жалобу. Чичаев был арестован на два месяца, сам спортсмен свою вину не признает.

У&nbsp;офиса Wildberries произошла перестрелка. Двое бойцов ММА пострадали в перестрелке у офиса Wildberries. Один скончался, второй — в тяжелом состоянии

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка. Суд отправил Чичаева в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками.

Сообщалось, что на заседании по избранию меры пресечения после стрельбы спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.

35-летний Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.

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