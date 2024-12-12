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Сегодня, 21:15

Главного инвестора «Химок» Садыгова отправили под домашний арест

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Головинский суд Москвы отклонил ходатайство следствия об аресте главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова по обвинению в особо крупном мошенничестве, информирует ТАСС.

Уголовное дело в отношении Садыгова не связано со спортом. Бизнесмен и еще пятеро подозреваемых проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ущерб от их действий мог составить сотни миллионов рублей.

Позднее стало известно, что суд отправил Садыгова под домашний арест на срок 1 месяц 18 суток. В пресс-службе суда сообщили, что бизнесмен и другие фигуранты заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов аффилированным фирмам.

Источник: ТАСС
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ФК Химки
Туфан Садыгов
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