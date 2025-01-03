Суд в Махачкале отпустил блогера Рабаданова под домашний арест

Суд в Махачкале отпустил под домашний арест блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, обвиняемого в ношении оружия и гранаты.

«Сегодня прошло заседание в Кировском районном суде города Махачкалы по продлению ареста Рамазану Рабаданову. В итоге решением судьи... мера пресечения изменена, и Рамазан Алибекович отпущен под домашний арест», — председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев Хадулаев в своем Telegram-канале.

7 ноября стало известно о задержании Рабаданова в Махачкале. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, к комментатору на улице «подошли люди и засунули ему в куртку гранату».

Рабаданов комментирует турниры по смешанным единоборствам, борьбе и собачьим боям, а также озвучивает фильмы.