Суд заключил под стражу заместителя министра спорта Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой.

Чиновницу подозревают в получении взятки в размере не менее 80 тысяч рублей. По материалам следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний «за общее покровительство и попустительство по службе».

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 («Получение взятки») УК РФ, по 19.11.2024 года включительно», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.