Журова: «Для Овечкина смерть отца — это тяжелая утрата. Теперь он глава семьи, поддержка маме»

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила соболезнования российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца.

«В такой ситуации можно только посочувствовать. Выражаю свои соболезнования. Всегда, когда кто-то уходит, это горе. Для Саши это тяжелая утрата. Теперь он глава семьи, поддержка маме. Овечкин — капитан, и он справится. У него замечательные родители, которые воспитали настоящего мужика и спортсмена», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.