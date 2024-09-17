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Свищев — о назначении Матыцина на пост председателя комитета Госдумы РФ по спорту: «Он профессионал с богатым опытом»

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение бывшего министра спорта России Олега Матыцина на должность председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

«Во-первых, с Олегом Матыциным у нас давние дружеские отношения, и они сохранятся вне зависимости от того, кто какую должность занимает. Во-вторых, то, что сейчас произошла ротация комитета, — так решено. Я считаю, что руководитель комитета в лице Матыцина — хороший выбор. Он профессионал с богатым опытом, мы работаем с ним уже много лет. Мы вчера с ним встречались в моем бывшем кабинете, обсуждали вопросы, я передавал ему законопроекты, которые были начаты еще с моей командой. Обсудили, что будем совместно продолжать начатое. Надеюсь, что его приход принесет что-то новое. Думаю, это будет интересно депутатам нашего комитета», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее пост главы комитета занимал Дмитрий Свищев, который был освобожден от должности 23 июля 2024-го. 7 мая Матыцин не вошел в новый состав правительства, а пост министра спорта занял Михаил Дегтярев.

Александр Абустин

Дмитрий Свищев
Михаил Дегтярев
Олег Матыцин

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