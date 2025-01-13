Свищев: «Не важно, Бах или Шмах во главе МОК, главное — вернуть Россию в мировой спорт»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев высказался о предстоящих выборах нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не важно, кто президент МОК — Бах, Шмах или Коу. Самое главное — вернуть Россию в мировой спорт без каких-либо ограничений. С любым руководством МОК нам нужно строить диалог, чтобы снять эти проблемные вопросы и восстановить нашу страну полноценно. Мы будем помогать им в этом и шаг за шагом снимем все санкции», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта и состоятся в Греции. В августе стало известно, что действующий президент организации Томас Бах не станет баллотироваться на новый срок.