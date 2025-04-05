Свищев попросил Собянина назвать сквер и стадион в Москве именем Овечкина

В Москве могут появиться сквер и стадион имени Овечкина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать сквер и стадион в столице именем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем, — цитирует ТАСС Свищева. — Он заслужил это право».

Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго (5:3) сделал дубль, забросил 894-ю шайбу в карьере и догнал по этому показателю канадца Уэйна Гретцки — теперь они делят первое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях против «Айлендерс» в воскресенье, 6 апреля.