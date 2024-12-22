Свищев призвал проверить Боню за поддержку Усика на нарушение законодательства РФ

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев предложил проверить поведение российской телеведущей Виктории Бони, поддержавшей украинского боксера Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри, на нарушение российского законодательства.

«Позиция Виктории Бони удивляет, конечно. Но в целом она сама по себе ведущая с сомнительной репутацией, все мы это помним. Я считаю, что Боня повела себя неадекватно в сложной международной обстановке. Ее поведение заслуживает внимания и тщательной оценки со стороны наших компетентных органов. Органы должны разобраться, были ли в ее поступках действия, которые противоречат российскому законодательству», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

22 декабря Усик победил победил Фьюри единогласным судейским решением в бою в Эр-Рияде. Виктория Боня посетила этот бой, после которого фотографировалась с чемпионским поясом Усика и поздравила украинского боксера с победой, заявив, что он достоин уважения.